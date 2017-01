POL-HF: Alleinunfall mit Personenschaden - Pkw überschlagen und ausgebrannt

32051 Herford (ots) - (hay) Am Montagabend, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einem Pkw Citroen die Bielefelder Straße in Richtung Bielefeld. Zwischen den beiden Einmündungen der Straße Am Hüchtenbrink, im Verlauf einer Rechtskurve, geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Kraftfahrzeug fuhr über den dortigen Grünstreifen, die angrenzende Böschung hinauf, verlor dann den Bodenkontakt, kollidierte mit einem Baum und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Der Heranwachsende konnte sich mit Verletzungen aus dem Fahrzeug befreien. Dieses fing Feuer und brannte trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr komplett aus. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung zu einem Krankenhaus gebracht. Der total beschädigte Citroen musste abgeschleppt werden. Er entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Bielefelder Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell