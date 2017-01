POL-HF: Beschädigte Ölwanne löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus - Verursacher flüchtet mit seinem Pkw

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug die Ellersiekstraße. Auf Höhe der Hausnummern 49 / 51 rangierte der Unbekannte auf den Grundstückseinfahrten und übersah dabei offensichtlich die dortigen erhöhten Kantsteine. Durch das Überfahren dieser Grundstückstrennung muss die Ölwanne des Fahrzeuges beschädigt worden sein, sodass eine nicht unerhebliche Menge Öl ausfloss und das Pflaster verunreinigte. Die Feuerwehr Bünde wurde zum Abstreuen des Öls alarmiert. Die Ölspur endet im Wendehammer der Schlingstraße. Von dort wurde das verunfallte Fahrzeug vermutlich abgeschleppt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden durch das auslaufende Öl in Höhe von circa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfall oder das anschließende Abschleppen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell