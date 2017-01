POL-HF: Wohnungseinbrüche vom Wochenende

32052 Herford (ots) - (hay) Am letzten Wochenende wurden insgesamt vier Wohnungseinbrüche bei der Polizei Herford angezeigt. Von Samstag, 12:00 Uhr, auf Sonntag, 10:00 Uhr, wurden zwei Einfamilienhäuser im Viehtriftenweg durch unbekannte Täter angegangen. In beiden Fällen wurden die Eingangstüren aufgehebelt und die Räume durchsucht. Das entwendete Diebesgut konnte noch nicht abschließend benannt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. In zwei weiteren Fällen wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Am Samstag, gegen 18:55 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Reihenhauses im Riegelkamp eine männliche Person, die gerade versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Der Täter, circa 175 cm groß und schwarz bekleidet, flüchtete in unbekannte Richtung. Gegen 23:00 Uhr hörte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Auf dem Eichelkamp fremde männliche Stimmen im Bereich des Hintereingangs. Als sie das Licht im Hausinneren anmachte, flüchteten die Unbekannten. Sachdienliche Hinweise zu diesen oder anderen Taten nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell