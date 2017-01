POL-HF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin mit Rollator, 89jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bünde, Gerhart-Hauptmann-Straße (ots) - Bro. Am Samstag, 21.01.2017, um 11:28 Uhr, ereignete sich in Bünde, Einmündungsbereich Gerhart-Hauptmann-Straße / Franz-Werfel-Straße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 72jähriger Bünder musste mit seinem PKW VW Polo verkehrsbedingt in Höhe der Einmündung Franz-Werfel-Straße auf der Gerhardt-Hauptmann-Straße anhalten. Beim Wiederanfahren kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer 89jährigen Bünderin, die mit ihrem Rollator versuchte, die Fahrbahn der Gerhart-Hauptmann-Straße, aus Sicht des VW Polo-Fahrers von links kommend, zu überqueren. Dabei wurde die Fußgängerin verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Bünder Krankenhaus. Am PKW entstand ca. 700 Euro und am Rollator etwa 250 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell