POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten

32278 Kirchlengern (ots) - (rp) Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, bog eine 45-jährige Frau aus Kirchlengern mit ihrem PKW von der Elsestraße nach links in die Lutherstraße ab. Hierbei übersah sie einen 64-jährigen Bünder, der im Einmündungsbereich die Lutherstraße zu Fuß überquerte. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. An dem Fahrtzeug entstand geringer Sachschaden.

