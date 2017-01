POL-HF: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - 42-Jähriger aus Stadthagen dringend tatverdächtig

1 weiterer Medieninhalt

32051 Herford (ots) - (hay) Am Freitag, 06.01.2017, verursachte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen Unfall mit Sachschaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, dem Parkplatz eines Großmarktes an der Bielefelder Straße. Die Polizei Herford veröffentlichte zu diesem Vorfall eine Pressemitteilung, die unter dem Link http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/3530704 zu erreichen ist. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wurden umfassende Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat eingeleitet. Neben den Zeugenvernehmungen und Auswertungen der Videoaufzeichnungen des Großmarktes kamen Spurensicherungsfolien an den Fahrzeugen zum Einsatz. Durch die mikroskopische Auswertung der Folien wurden übereinstimmende Substanzen festgestellt. Zusätzlich ergaben digitale Bildvergleiche und -überlagerungen der beteiligten Fahrzeuge exakte Übereinstimmungen der Unfallspuren. Ergebnis der Ermittlungen ist, dass ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Stadthagen der Verkehrsunfallflucht dringend verdächtigt ist. Neben der Aufklärung der Straftat wird sicherlich auch die geschädigte Pkw-Halterin erleichtert sein, da die Schadensregulierung hiermit auch eingeleitet werden kann. An dem geparkten Pkw Nissan Note entstand durch den Unfall ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell