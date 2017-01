POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Bewohner trifft auf Einbrecher

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, überraschte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Weidemaschstraße einen unbekannten Täter bei der Tatausführung. Zuvor war der circa 175 cm große Einbrecher über ein angekipptes Fenster in das Schlafzimmer eingestiegen. Der ertappte Täter ergriff sofort die Flucht und sprang durch das zuvor geöffnete Fenster. Hinweise geben mögliche Zeugen bitte an die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell