POL-HF: Juweliergeschäft angegangen - Unbekannte erbeuten Schmuck

32052 Herford (ots) - (hay) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Fußgängerzone, wie zwei unbekannte männliche Personen ein Juweliergeschäft am Neuen Markt / Lübberstraße angegangen sind. Dabei schlugen sie in beide Schaufensterscheiben mit einem Vorschlaghammer ein faustgroßes Loch und entwendeten Schmuck aus der Auslage in Höhe von circa 2.000 Euro. Beide Täter sollen circa 18 Jahre alt, etwa 170 - 180 cm groß und beide mit dunklen Kapuzenpullovern bzw. Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise geben mögliche Zeugen bitte an die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0.

