POL-HF: Wohnungseinbrüche - Täter steigen am Tage ein

32130 Enger (ots) - (hay) Am letzten Wochenende wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. Am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hückerstraße im Ortsteil Dreyen auf. Nahezu alle Räume wurden durchsucht. Zu dem möglichen Diebesgut und dem Gesamtschaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Ein weiterer Tageswohnungseinbruch wurde aus der Friedrichstraße bekannt. Am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 17:05 Uhr, zerschlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses und stiegen ein. Auch in diesem Fall kann die mögliche Beute noch nicht benannt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell