POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

Kirchlengern (ots) - Am 15.01.2017 kam es gegen 01:32 Uhr auf der Mindener Straße in Kirchlengern zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 30 jährige Engeranerin befuhr mit ihrem Pkw die Mindener Straße in Richtung Häver. An der Einmündung der Straße In der Mark touchierte sie einen Mast der dortigen Lichtzeichenanlage und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Weiter kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und mehreren Leitpfosten. Nach ca. 50 m kam der Pkw auf einem nebenliegenden Acker zu Stehen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin alkoholisiert war. Folglich wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

