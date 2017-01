POL-HF: Verkehrsunfallflucht

32051 Herford (ots) - (rp) In der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr, bis Samstag, 11.00 Uhr, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Zaun an der Nobelstraße beschädigt. Nach Feststellungen der Polizei vor Ort befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Nobelstraße in Richtung Laarer Straße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Zaun, der auf einer Länge von 2,5 Meter beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell