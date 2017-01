POL-HF: Kraftfahrzeugaufbrüche - Täter dringen in Fahrzeuge ein und entwenden Fahrzeugteile

Herford (ots) - (hay) In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 22:00 Uhr und 06:45 Uhr, wurden sechs Kraftfahrzeuge durch unbekannte Täter in der Herforder Innenstadt angegangen. In fünf Fällen handelte es sich um Fabrikate der Marke BMW, in einem Fall wurde ein Mercedes-Benz aufgebrochen. Die Tatorte lagen in der Bismarckstraße, in der Straße Steiler Weg, in der Werner-Kremeyer-Straße, in der Beethovenstraße, in der Kneippstraße und in der Karl-Prüßner-Straße. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe oder dem Aufbrechen einer Fahrzeugtür, drangen die Täter in das Innere der Fahrzeuge und entwendeten festverbaute Fahrzeugteile, wie Navigationssysteme und Airbags. Tatzusammenhänge sind wahrscheinlich. Der Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

