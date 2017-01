POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Leicht Verletzte nach Auffahrunfall

32120 Hiddenhausen (ots) - (hay) Am Mittwoch, gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 29-Jährige aus Herford mit einem Honda Civic die Bünder Straße in Lippinghausen in Richtung Herford. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Rathausstraße übersah sie den BMW eines 45-jährigen Herforders, der verkehrsbedingt in gleiche Richtung hielt, und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell