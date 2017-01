POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter durchsuchen Einfamilienhaus

32257 Bünde (ots) - (hay) Am Dienstag, zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus im Voßbruchweg einzudringen. Sie hebelten ein Erdgeschossfenster auf und durchsuchten nach dem Einstieg alle Räume. Angaben zu dem möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

