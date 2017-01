POL-HF: Jungbulle ausgebrochen - Die Polizei bittet um Hinweise

32602 Vlotho (ots) - (hay) Am Montagabend brach ein Jungbulle beim Verladen in Bad Oeynhausen, Babbenhausener Straße, aus. Bei dem Tier handelt es sich um ein junges weißes Gallowayrind, das seinen Weg in Richtung Herforder Kreisgebiet antrat. Nach Angaben des Eigentümers soll es sich um ein scheues Tier handeln, welches den Kontakt zu Menschen meidet. Seit Mittwoch ist auch die Polizei Vlotho mit Suchmaßnahmen beschäftigt. Gegen 11:00 Uhr meldete sich der Rinderhalter und teilte eine Sichtung des Tieres in der Nähe des "Heimathofes" in Vlotho, Am Sichtepöhl, mit. Das Einfangen und die anschließende Nachsuche missglückten. Im Falle eines Kontaktes mit dem Bullen treten Sie nicht an das Tier heran, da durch das Fluchtverhalten des Tieres Personen und auch Verkehrsteilnehmer gefährdet werden könnten. Sie haben dieses Tier gesehen? Halten Sie Abstand und verständigen Sie die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell