POL-HF: Alkoholisierter Mann dringt in Haus ein

32584 Löhne (ots) - (hay) Am Dienstag, gegen 02:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf 110 der Polizei und teilte mit, dass bei seinem Nachbarn in der Bünder Straße eine männliche Person in das Haus eindringen wollte. Die alarmierten Funkstreifen bemerkten eine eingeschlagene Terrassentürscheibe und vermuteten einen Einbrecher bei der Tatausführung. Der 62-jährige Bewohner verließ zwischenzeitlich das Gebäude und wurde parallel zu der Durchsuchung des Einfamilienhauses durch die Polizei betreut. Im ersten Obergeschoss wurde dann der Täter angetroffen und in Gewahrsam genommen. Bei dem vermeintlichen Einbrecher handelte es sich um einen 49-jährigen polnischen Staatsbürger, der sich im Zustand der Alkoholisierung eine Übernachtungsmöglichkeit suchen wollte. Diese fand er dann auch in Form einer Zelle in der Polizeiwache Bünde. Mitsamt seiner mitgeführten Reisetasche und eines Koffers konnte er anstatt in einem Hotel, nach richterlicher Bestätigung beim Polizeigewahrsam "einchecken". Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgelegt. Nach Ausnüchterung wurde der Betroffene entlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell