POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Kfz-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

32049 Herford (ots) - (hay) Am Samstagabend, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug einen geparkten schwarzen Nissan an der Magdeburger Straße. Der beschädigte Micra stand in einer Parkbox am Fahrbahnrand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden durch Deformation des hinteren linken Fahrzeugbereiches am geparkten Pkw in Höhe von circa 1.300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell