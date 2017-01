POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter entwenden Schmuck

32584 Löhne (ots) - (hay) Am Samstag, zwischen 11:45 Uhr und 19:30 Uhr, drangen auf bislang nicht geklärte Weise unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Holtflage ein. Nach Tatentdeckung wurde festgestellt, dass die unbeschädigte Terrassentür offen stand, das Schlafzimmer durchsucht und Schmuck entwendet wurde. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell