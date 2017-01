POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter gehen Haustür an

32049 Herford (ots) - (hay) Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 16:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob die Einbrecher eindringen konnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

