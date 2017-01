POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter hebeln Holzfenster auf

32602 Vlotho (ots) - (hay) In der Zeit von Freitag bis Montag, 14:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Holzfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Rote Erde auf. Anschließend stiegen sie ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur möglichen Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell