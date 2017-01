POL-HF: Firmeneinbruch - Unbekannte entwenden Lackiergeräte und Spritzpistolen.

Hiddenhausen, Wittekindweg (ots) - Bro. In der Nacht vom 06.01.2017 auf den 07.01.2017, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 07.40 Uhr, wurde in Hiddenhausen, Wittekindweg in einen Holzbearbeitungsbetrieb eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in den Betrieb und durchsuchten sämtliche Räume. Entwendet wurden Lackiergeräte und Spritzpistolen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell