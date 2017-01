POL-HF: PKW überschlägt sich auf winterglatter Fahrbahn - Fahrzeugführerin wird leicht verletzt.

Vlotho-Exter, Detmolder Straße (ots) - Bro. Am Samstag, 07.01.2017, um 10.10 Uhr, verunfallte eine 27jährige Gütersloherin mit ihrem PKW VW in Vlotho-Exter auf der Detmolder Str. . Auf winterglatter Fahrbahn verlor die VW-Fahrerin trotz Winterbereifung an ihrem PKW in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in den dortigen Straßengraben, überschlug sich mit ihrem PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen kam sie zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus. Der total beschädigte PKW, an dem ca. 5000 Euro Sachschaden entstand, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die Detmolder Str. im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

