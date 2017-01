POL-HF: Zigarettenautomat aufgesprengt - Bargeld und Zigaretten entwendet

Spenge, Königsbrücker Weg (ots) - Bro. In der Nacht von Freitag, 06.01.2017, 23.45 Uhr, auf Samstag, 07.01.2017,.00.10 Uhr wurde in Spenge, Königsbrücker Weg , ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Reste von Feuerwerkskörpern wurden im Bereich des Automaten gefunden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

