POL-HF: Raub auf Imbissgaststätte

32584 Löhne (ots) - (rp) Am Freitag, gegen 20.50 Uhr, betrat ein ca. 20-25 Jahre alter Mann eine Imbissgaststätte an der Ellerbuscher Straße und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Die 50 und 19 Jahre alten Angestellten begaben sich daraufhin in den hinteren Bereich der Gaststätte, während der Täter Bargeld aus der Kasse raubte. Anschließend floh der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der Täter war etwa 180 cm groß, schlank, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford, Direktion Kriminalität, unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell