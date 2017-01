POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter nutzen Urlaubsabwesenheit

32278 Kirchlengern (ots) - (hay) Zwischen dem 28.12.2016 und Dienstag, gegen 16:00 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Bewohner, um die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Von-Korff-Straße in Stift Quernheim aufzuhebeln und einzusteigen. Zu der möglichen Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. An der Holzkellertür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell