POL-HF: Unbekannte Täter lassen Mountainbike zurück - Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen?

Herford (ots) - (hay) Zwischen dem 17.11.2016 und dem 19.11.2016 wurde aus einem Schuppen in der Straße Am Obstgarten in Elverdissen ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Am Tatort blieb ein anderes hochwertiges Mountainbike zurück. Die Herkunft und die Eigentumsverhältnisse konnten bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei fragt: Wer kennt dieses Fahrrad? Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität, Kriminalkommissariat 3, unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

