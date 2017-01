POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und EC-Karten Missbrauch- bitte kreisweit veröffentlichen

1 weiterer Medieninhalt

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots) - (hay) Eine bislang unbekannte weibliche Person hatte am 16.11.2016, gegen 13:00 Uhr, im Lidl-Markt in Bünde-Spradow einen Taschendiebstahl zum Nachteil eines 72-jährigen Rentners aus Bünde begangen. Die dabei entwendete EC-Karte wurde anschließend missbräuchlich in der Sparkassenfiliale in Spradow eingesetzt, um Bargeld abzuheben. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kennt die Tatverdächtige oder kann Angaben zu dieser Person machen? Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Bünde, Kriminalkommissariat Bünde, unter der Telefonnummer: 05223 187-0 entgegen.

