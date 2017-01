POL-HF: 32-jähriger Herforder tritt fremde Wohnungstür ein - Festnahme nach Haftbefehl

32052 Herford (ots) - (hay) Am Dienstag, gegen 16:00 Uhr, begehrte ein 32-jähriger Herforder Einlass in die Wohnung seiner Freundin in einem Mehrfamilienhaus an der Rennstraße. Da dies durch die 42-jährige Bewohnerin verwehrt wurde, trat der alkoholisierte die Wohnungstür ein und nahm Platz auf dem Wohnzimmersofa. Die Tür wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Durch die verständigte Polizei wurde dem ungebetenen Gast ein Platzverweis ausgesprochen. Der Mann wurde vor die Tür begleitet und anschließend überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten wegen verschiedener bereits begangener Delikte ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell