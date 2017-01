POL-HF: Erneuter Anruf falscher Polizeibeamter über den Notruf 110 - Beschwerde über einen Einsatz der Kreispolizeibehörde

Herford (ots) - Bei der Polizei Bielefeld wurde eine Beschwerde erhoben. Es ging um einen Vorfall, der sich am Montag gegen 20:00 Uhr in Herford zugetragen hat. Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um ein Ehepaar aus Hiddenhausen, das eine Münzhandlung in der Herforder Innenstadt betreibt. Nach deren Angaben erhielten sie einen Anruf unter der vermeintlichen Notrufnummer (0049 5221) 110, in dem ein angeblicher Polizeibeamter angab, der Polizei würden Erkenntnisse über einen Einbruch in das Geschäft vorliegen. Das Ehepaar sei aufgefordert worden, umgehend zu ihrem Geschäft zu fahren. Nachdem das Paar Bedenken über die Wahrhaftigkeit des Vorfalls bekommen hatte, suchte es die Polizeiwache an der Hansastraße auf und teilten dem dienstversehenden Beamten den Sachverhalt mit. Der Beamte habe daraufhin nicht angemessen reagiert. Die Polizei Herford ist dem Fall nachgegangen. Das vorliegende Ergebnis ist weder für das betroffene Ehepaar, noch für die Kreispolizeibehörde zufriedenstellend. Die Polizei bedauert diesen Einzelfall und legt Wert darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Herford auf einen angemessenen und professionellen Umgang mit derartigen Sachverhalten vertrauen können. Zur Aufhellung des Anrufs und dessen Hintergründe werden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Die Polizei im Kreis Herford ist wegen dieses Falls erneut für den Umgang mit solchen und ähnlichen Ereignissen sensibilisiert worden. Die Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, sich bei dem Verdacht falscher Polizeianrufe vertrauensvoll über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde unter dem Link: www.polizei.nrw.de/herford/artikel__15031.html

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell