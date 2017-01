POL-HF: Dachstuhlbrand am Neujahrstag - Brandverursachung geklärt

32584 Löhne (ots) - (hay) Am Neujahrstag, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in der Straße Urnenkamp. Eine 77-jährige Bewohnerin wurde aufgrund der akustischen Warnungen eines im Schlafzimmer montierten Rauchmelders geweckt und konnte unversehrt und rechtzeitig die Wohnung verlassen. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe circa 30.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch eine Leuchtpatrone, die in der Regel durch eine Signalpistole verschossen wird, verursacht. Diese Art der Leuchtmunition ist an einem kleinen Fallschirm befestigt, um den Fall des Körpers zu verlangsamen und somit einen bestimmten Geländeabschnitt auszuleuchten. Es ist noch ungeklärt, ob es sich um einen erlaubnisfreien oder einen verbotenen Gegenstand handelt. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer: 05221 888-0 entgegen.

