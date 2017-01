POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und EC-Karten Missbrauch- bitte kreisweit veröffentlichen

1 weiterer Medieninhalt

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots) - (hay) Eine bislang unbekannte männliche Person hatte am 11.10.2016, gegen 12:54 Uhr, im E-Center in Enger einer älteren Frau die Geldbörse samt Inhalt entwendet und anschließend eine entwendete EC-Karte in einer Sparkassenfiliale in Enger missbräuchlich benutzt und Bargeld abgehoben. Nach ersten Ermittlungen könnte der Tatverdächtige zeitweise in Begleitung einer weiblichen, korpulenten und dunkelhaarigen Person sein. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu dieser Person machen? Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Bünde, Kriminalkommissariat Bünde, unter der Telefonnummer: 05223 187-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell