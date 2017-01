POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Exter

32602 Vlotho (ots) - (hay) Am Montag gegen 18:40 Uhr beobachtete ein Anwohner von der Johanne-Stelzer-Straße, wie zwei unbekannte Personen sich auf dem Grundstück seiner Nachbarn aufhielten. Erst kurze Zeit später wurden die Bewohner des Einfamilienhauses über diesen Vorfall unterrichtet und mussten dann bei der Nachschau Hebelspuren an zwei Terrassentüren feststellen. Der Versuch der Täter die Terrassentüren aufzuhebeln missglückte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Sie haben etwas Verdächtiges gesehen? Ihr Bauchgefühl sagt Ihnen, dass etwas in Ihrem Umfeld nicht normal ist? Nutzen Sie den kostlosen Notruf 110 der Polizei. Jeder Hinweis wird ernst genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell