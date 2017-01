POL-HF: Zwei Wohnungseinbrüche zu Silvester

32130 Enger (ots) - (hay) Zwei Wohnungseinbrüche aus den Ortsteilen der Stadt Enger wurden der Polizei angezeigt. Im Ortsteil Besenkamp hebelten Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Bünder Straße auf. In der kurzen Abwesenheit am Silvestertag, zwischen 15:50 Uhr und 19:55 Uhr, stiegen die Unbekannten ein und durchsuchten das Haus. Zu der möglichen Beute der Täter konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro beziffert. Im Madlietweg, im Ortsteil Herringhausen, hebelten unbekannte Täter in der Nacht von Silvester auf Neujahr, zwischen 18:30 Uhr und 09:30 Uhr, das Toilettenfenster eines Einfamilienhauses auf. Nach dem Einstieg wurden alle Räume durchsucht. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell