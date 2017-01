POL-HF: Drei Wohnungseinbrüche zur Jahreswende

32120 Hiddenhausen (ots) - (hay) In der Gemeinde Hiddenhausen wurden drei Wohnungseinbrüche, die sich vor der Jahreswende ereigneten, bekannt. Am Donnerstag (29.12.2016), gegen 19:20 Uhr, störte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Herderstraße die weitere Tatausführung eines unbekannten Täters. Beim Betreten des Kellers bemerkte der Geschädigte den Lichtkegel einer Taschenlampe. Der Täter, der nicht genauer beschrieben werden kann, flüchtete vermutlich anschließend durch ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Bei einem Tageswohnungseinbruch in der Glockenstraße nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner. Am Freitag (30.12.2016), zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr, zerschlugen Einbrecher eine Terrassenfensterscheibe, stiegen ein und durchsuchten das Einfamilienhaus. Angaben zum möglichen Diebesgut und zum Sachschaden können noch nicht gemacht werden. Am Silvestertag, gegen 21:45 Uhr, hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Föhrenweg einen lauten Knall, den er zunächst der "Silvesterknallerei" zuordnete. Anschließend bemerkte er aber das gewaltsame Eindringen von unbekannten Tätern über ein Fenster im Wintergarten. Unter anderem wurden hochwertige Taschenuhren entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell