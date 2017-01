POL-HF: Wohnungseinbrüche um die Jahreswende - Täter durch Bewohner überrascht

Herford (ots) - (hay) Der Polizei wurden noch im alten Jahr zwei Wohnungseinbrüche im Bereich Herford bekannt. Zwischen Donnerstag (29.12.2016), gegen 14:00 Uhr, und Freitag (30.12.2017), gegen 12:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Meierstraße den Schließzylinder einer Wohnungstür zu manipulieren. Das Eindringen in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelang aber nicht. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro beziffert. Am Neujahrstag, gegen 17:35 Uhr, kehrten Hausbewohner zurück und überraschten zwei unbekannte Täter bei der Tatausführung im Wohnzimmer. Diese hatten zuvor die Terrassentür des Reihenhauses im Biemser Weg aufgehebelt. Die Einbrecher flohen über ein Feld an der Straße Im Großen Siek in Richtung Schulgelände. In diesem Fall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Über die mögliche Beute können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Frau, circa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, trug eine Mütze mit Bommel, 2. Mann, circa 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur, dunkle Pudelmütze und Kleidung. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell