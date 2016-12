POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden

32052 Herford (ots) - (rp) An Silvester, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Salzuflen die Straße Auf der Freiheit in Fahrtrichtung Lübbertor. Eine 21-Jährige aus Herford beabsichtigte mit ihrem PKW aus der Abteistraße nach links in die Straße Auf der Freiheit abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei geringer Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer behaupteten an der durch eine Lichtzeichenanlage geregelten Einmündung bei "Grün" gefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden zur Klärung der Unfallursache gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Herford, Tel.: 05221/8880, in Verbindung zu setzen.

