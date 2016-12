POL-HF: Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden Pkw-Kennzeichen

Herford (ots) - (ub) Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bemerkte ein Pkw-Besitzer den Diebstahl seiner beiden amtlichen Kennzeichen LIP-SN251. Seinen VW Polo hatte er gegen 06.00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Vlothoer Straße in Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 2 abgestellt. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell