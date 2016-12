POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Roller fährt gegen PKW und dann weiter

32051 Herford (ots) - (um) Gestern, gegen 16:09 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit ihrem PKW die Abteistraße in Richtung Auf der Freiheit. An der Einmündung bog sie nach links auf die Freiheit ab. Als der PKW sich im Abbiegevorgang befand, fuhr ein Rollerfahrer auf der linken Seite am Fahrzeug vorbei. Beide Fahrzeuge stießen dabei zusammen. Der bisher unbekannte Rollerfahrer fuhr einfach weiter in Richtung Bahnhof, obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 1.500.-Euro am PKW der Geschädigten entstanden war. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell