POL-HF: Einbruchsradar - 17 vollendete und 5 versuchte Wohnungseinbrüche

Herford, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Vlotho, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen, Bünde (ots) - (um) Neben Pressemitteilungen zu Tatorten veröffentlicht die Polizei Herford jetzt wöchentlich jeweils freitags die Tatorte der Wohnungseinbrüche und Versuche der vergangenen 7 Tage. Damit möchte die Polizei noch mehr Sensibilität erreichen. Mehr Aufmerksamkeit, was die verdächtige Personen und Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft angeht, mehr Sicherheitsbewusstsein, was den Schutz der eigenen vier Wände betrifft. Weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite der Polizei Herford unter http://www.polizei.nrw.de/herford/index.html In der letzten Woche ereigneten sich 17 Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet Herford. In 5 Fällen davon versuchten die Täter einzubrechen. Die Tatorte waren auf das gesamte Kreisgebiet verteilt. So gab es in Herford 7 Einbrüche (davon 2 Versuche), in Hiddenhausen 2 (1 Versuch), in Enger 4 (1), in Vlotho, Löhne, Spenge und Bünde je einen Einbruch. In Bünde war es ein versuchter Einbruch am Abend vor Heiligabend an der Straße Bösebergweg. Polizeiliche Kampagnen und gezielte Maßnahmen werden weiter durchgeführt. Die Mitarbeit der Bevölkerung bleibt aber weiterhin unerlässlich. Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, rufen Sie unmittelbar und sofort den Notruf 110 der Polizei! Jeder Hinweis wird ernst genommen und nachgegangen! Im letzten Jahr konnten so einige Einbrecher im Kreis Herford auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden. Haben Sie sonstige Hinweise zu bereits zurückliegenden Taten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung. Jeder zusätzliche Hinweis kann zur Täterermittlung einen wichtigen Beitrag leisten! Sie wollen Fenster, Terrassen- und Schiebetüren Ihres Hauses gegen Einbrüche zusätzlich sichern? Lassen Sie sich kostenlos beraten von unseren Experten des Kriminalkommissariats Vorbeugung. Sie können unter der Telefonnummer 05221 888-1710 einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Nähere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.riegelvor.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell