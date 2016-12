POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Terrassentür hält Hebelversuchen stand

32052 Herford (ots) - (um) Gestern tagsüber versuchten bisher unbekannte Täter in ein Haus im Heidsiek einzubrechen. Der Rahmen der Terrassentür hielt den Hebeleinwirkungen jedoch stand, so dass die Einbrecher von der Tatausführung abließen. Die Geschädigten wunderten sich am Abend, dass die Tür zur Terrasse klemmte. Eine genauere in Augenscheinnahme ergab das Ergebnis. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

