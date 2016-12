POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einbruch in Grundschule

32051 Herford (ots) - (um) In der Zeit von Dienstag, 09:00 Uhr, bis gestern Nachmittag, 16:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter eine Zugangstür zur Grundschule an der Diebrocker Straße auf. Im Inneren der Schule hebelten die Einbrecher weitere Türen zu einzelnen Räumen auf und durchsuchten die Schränke und Schubladen. Der Schaden beträgt mindestens 1.500.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

