POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Terrassentür eingeschlagen

32120 Hiddenhausen (ots) - (um) Gestern, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 21:20 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses an der Oberen Talstraße ein. Die Einbrecher konnten so ins Haus einsteigen und durchsuchten diverse Schränke in den Räumen. Die Angaben zum Diebesgut werden durch die Geschädigten nachgereicht. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell