POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter können Tresor stehlen

32051 Herford (ots) - (um) Gestern, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 19:55 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster an einem Haus an der Straße An der Krücke auf. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume des Einfamilienhauses und konnten nach ersten Angaben einen schweren Tresor entwenden. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell