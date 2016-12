POL-HF: Einbruch - Sparschwein aus Kindergarten geleert

32602 Vlotho (ots) - (um) Über die Weihnachtstage hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster an einer Kindertagesstätte am Galgenkamp auf. Die Täter konnten das Bargeld eines Sparschweins erbeuten. Der Schaden beträgt insgesamt über 500.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell