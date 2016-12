POL-HF: Dieseldiebstahl - Täter fahren sich fest und brechen Tat ab

32257 Bünde (ots) - (um) In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag (26.12.) gegen kurz nach Mitternacht, fuhren Dieseldiebe in einem weißen Fiat Ducato neben einen geparkten LKW im Industriegebiet an der Theodor-Rosenbaum-Straße. Der weiße Kleintransporter war mit größeren Tanks und einer Pumpe auf der geschlossenen Ladefläche ausgestattet. Das Fahrzeug hatte sich in einem unbefestigten Bereich neben dem LKW festgefahren und kam mit eigener Hilfe nicht mehr weg. Die durch Zeugen benachrichtigte Polizei konnte keine Personen mehr am Fahrzeug ausmachen. Ermittlungen ergaben, dass der Klein-LKW nicht zugelassen und mit falschen englischen Kennzeichenschildern unterwegs war. Die Kennzeichenschilder stammen aus einem Diebstahl in Bielefeld. Die Täter beabsichtigten offensichtlich Dieselkraftstoff aus dem Tank am LKW abzuzapfen. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Sachverhalt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell