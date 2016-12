POL-HF: Automatenaufbruch - Belke-Steinbeck - Täter konnten Zigaretten stehlen

32130 Enger (ots) - (um) Am Montag (26.12.) gelang es bisher unbekannten Tätern an der Rötlage und am Liedweg Zigarettenautomaten aufzuhebeln. In dem Fall am Liedweg, der vermutlich vormittags geschehen konnte, erbeuteten die Aufbrecher Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Ebenfalls gelang es in beiden Taten an die Geldkassetten zu kommen. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 2.500.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell