POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Hinweise auf weißen Kastenwagen erbeten - Riegel der Kellertür verhindern schweren Diebstahl

32130 Enger (ots) - (um) Bereits am ersten Weihnachtstag (25.12.), in der Zeit von 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Haus an der Niedermühlenstraße das Schloss der Kellertür ab. Die Innenriegel der Tür verhinderten jedoch, dass die Einbrecher ins Haus kamen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. In diesem Zusammenhang könnte ein weißer Kastenwagen (evtl. Bulli) stehen, der in der Straße unterwegs war. Der Fahrer ist durch die Nachbarschaft wahrgenommen worden und soll auffällig mit einem Fernglas in die Häuser geschaut haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um nähere Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer. Hinweise dazu werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

