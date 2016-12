POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Laptop, Tablett und Kamera gestohlen

32130 Enger (ots) - (um) Tagsüber am ersten Weihnachtstag (26.12.) schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe an einem Fenster eines Hauses an der Bielefelder Straße ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten mehrere Räume und stahlen ein Laptop, Tablett-Computer und eine Kamera. Die genauen Bezeichnungen der Geräte werden durch die Geschädigten noch nachgereicht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell