POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Mehrere Autos in Klosterbauerschaft aufgebrochen

32278 Kirchlengern (ots) - (um) In der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtstag (24/25.12.) schlugen an mindestens vier Fahrzeugen bisher unbekannte Täter die Scheibe ein. Die Taten geschahen am Klosterfeld(2), Obere Buschstraße und am Horstweg. In den beiden Fällen am Klosterfeld schlugen die Täter die Seitenscheiben ein und konnten lediglich verschiedene Ausweisdokumente erbeuten. Der Sachschaden beträgt in jedem Fall mehrere hundert Euro. An der oberen Buschstraße entwendeten die Täter eine Digitalkamera der Marke Fuji im Wert von etwa 400.- Euro aus dem Wagen. Am Horstweg stahlen die Täter, nachdem sie die Scheibe eingeschlagen hatten, die Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren der Geschädigten. Der Schaden hier beträgt ebenfalls mehrere hundert Euro. Aufgrund der Begehungsweise wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell