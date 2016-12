POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter flüchten mit blauem Ford

Spenge (ots) - (ub) Am Samstag, gegen 14.30 h, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Im Kirchdorf" in Spenge, Hücker-Aschen, einzubrechen. Bei der Tatausführung wurden sie durch die Hausbewohner entdeckt und gestört. Die Täter flüchteten zunächst zu einem am Strangweg stehenden Pkw. Mit dem Fahrzeug flüchteten die vier Täter dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung "Warmenau". Bei dem Pkw handelte es sich laut Zeugenaussage um einen blauen Ford, an dem die Kennzeichen HF-RB75 angebracht waren. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichenschilder zuvor in Bünde entwendet worden waren. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell